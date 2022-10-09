مباراة رائد القبة وشباب نصر حسين داي: توقيف 15 شخصا للإخلال بالنظام العام

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 15 شخصا لتورطهم في الإخلال بالنظام العام والسكينة مع التحطيم العمدي لملك الغير عقب مباراة كرة القدم التي جمعت، أمس السبت، بين فريقي رائد القبة وشباب نصر حسين داي.

وأوضح بيان لأمن ولاية الجزائر، اليوم الأحد، أن مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي أوقفت 15 شخصا عن قضية التجمهر غير المسلح و الإخلال بالنظام العام والسكينة مع التحطيم العمدي لملك الغير عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين، وذلك عقب نهاية اللقاء الكروي الذي جمع أمس السبت على الساعة الخامسة مساءا (17:00) فريقي رائد القبة وشباب نصر حسين داي.

وأضاف البيان أنه بعد نهاية المباراة التي جرت على مستوى ملعب 20 أوت، في إطار الجولة الثالثة من الرابطة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم، وبعد انصراف الفريقين عبر المسارين المحددين على مستوى أحد شوارع مدينة القبة، قامت مجموعة من أبناء حي حسين داي برشق أنصار فريق رائد القبة بالحجارة مما نتج عنه تبادل الرشق بين المجموعتين أدى إلى تحطيم زجاج مركبات خاصة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.