حصيلة الدرك بتبسة

تمكنت فرق المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة خلال الـ 48 ساعة الماضية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 24الف علبة سجائر وتوقيف 28 شخصا بينهم6 افارقة في إقامة غير شرعية، وحجز أكثر من 500 ساعة ذكية.

وجاء في بيان صحفي للمجموعة الولائية للدرك بتبسة تسلمت الخبر نسخة منه انه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم ولاية تبسة، وللحد من المضاربة في مختلف السلع المدعمة من طرف خزينة الدولة ،وخلال مداهمة واسعة النطاق عبر إقليم الولاية، من تاريخ 06/10/2022 إلى 08/10/2022 أسفرت عن حجز قرابة 1طن من الفرينة و290 لتر من الزيت 183 كلغ من العجائن وكميات من مختلف المواد وفي ذات السياق أحبطت الفرق الإقليمية تهريب 24520 علبة سجائر، و 882 قرص مهلوس

وكمية 89 غ كيف معالج، و 1959 مفرقعات من مختلف الأنواع، إضافة لقاروة غاز مسيلة للدموع.

ومع تواصل المداهمة تمكنت ذات الجهة الامنية من ضبط 510 ساعة يد ذكية بلواحقها، و 144 قارورة مبيد حشرات دون فوترة في مقابل توقيف 28 شخصا بينهم 06 أفارقة مهاجرين غير شرعيين)، وحجز 11 مركبة، واحدة مسترجعة بعد السرقة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني إجراءات تحرير محاضر المخالفات والجنح تحسبا لاحالة المتورطين على الجهات القضائية المختصة.