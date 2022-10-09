تجميد مجلس بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة

مثلما كان منتظرا تدخل والي العاصمة، وأمر بتوقيف رئيس بلدية سيدي أمحمد وتجميد نشاط المجلس، على أن تسير الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية شؤون المجلس، كما ينص عليه القانون.

وجاء هذا المخرج كنتيجة حتمية وطبيعية لحالة الانسداد التي عاشها المجلس البلدي منذ أشهر وذلك عندما قاطع المنتخبون المعارضون كل أشغال الدورات معلنين رفضهم التعامل مع المير الذي اتهموه بعديد المآخذ، كانت "الخبر" تابعت تفاصيلها أولا بأول.

ولعل قضية فاتورة الاحتفالات بستينية الاستقلال، ومحاولة تمريرها عبر قناة أخرى غير تلك التي يفترض أن تمر عبرها، وكذا ما يؤكده المنتخبون من كون رئيس البلدية بحوزته حكم قضائي، نفاه "المير" فيما بعد، علاوة على مأخذ أخرى ذات صلة بشؤون تسيير هذه الجماعة المحلية، كانت هذه بعض مسببات حالة انسداد المجلس والتي انتهت إلى تجميد نشاطه.. موضوع للمتابعة.