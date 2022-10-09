بن سبعيني يتألق مجددا

خطف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ظهير بروسيا مونشنغلادباخ الأنظار في مباراة فريقه ضد نادي كولن في الدوري الألماني، بعد تسجيله ثنائية رائعة، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-2 بالجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وسجل بن سبعيني الهدفين الثاني والرابع لفريقه، بعدما وقع على الأول من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء، علما بأنه تم استبداله قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وحصل بن سبعيني على تقييم 7.7 من 10، بحسب موقع "whoscored" المتخصص في الإحصائيات، كثاني أفضل لاعب في المباراة خلف زميله الفرنسي ماركوس تورام (8.0).

وبهذه الثنائية، رفع النجم الجزائري رصيد أهدافه مع غلادباخ هذا الموسم إلى 4 أهداف في البوندسليغا، بعد التسجيل أمام هوفنهايم بالجولة الأولى ولايزبيج بالجولة السابعة.

وباتت تلك المباراة هي الثالثة التي يتمكن خلالها بن سبعيني من تسجيل هدفين، بعدما سبق له زيارة شباك بايرن ميونخ مرتين في مناسبتين مختلفتين، حيث يملك 4 أهداف ضد النادي البافاري.