مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن البرلمان الفرنسي

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة، عمر دادي عدون، وفدا عن البرلمان الفرنسي.

و أفاد بيان للمجلس أنه "بتكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، استقبل السيد عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، بمعية السيد بن علي بن زاغو، عضو مجلس الأمة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الفرنسية بمجلس الأمة، وفدا عن البرلمان الفرنسي".

و أضاف أن هذه الزيارة "تندرج في إطار تعزيز أواصر التعاون بين البرلمانين الجزائري والفرنسي، من خلال دبلوماسية برلمانية ترافق المساعي التي يقوم بها قائدا البلدين، من أجل تعميق العلاقات الثنائية بن الجزائر وفرنسا وترقية الشراكة الاستراتيجية بينهما".

و خلال اللقاء، "استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون البرلماني بين مجلس الأمة والبرلمان الفرنسي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، وسبل تفعيل دور البرلمانات للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الشعوب"، حيث أكد الطرفان "عزمهما على تكثيف وتنويع آليات التنسيق والتشاور وتفعيل مجموعتي الصداقة بين البرلمانين".