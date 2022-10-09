البرلمان الجزائري يشارك في أشغال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي

يشارك البرلمان الجزائري بغرفتيه في أشغال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي ستجري من 11 إلى 15 أكتوبر بالعاصمة الرواندية كيغالي.

و أفاد بيان لمجلس الأمة أنه "بتكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يترأس السيد لطفي بومدين شيبان، نائب رئيس مجلس الأمة، الوفد البرلماني المشترك بين غرفتي البرلمان في الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع تنظيمها بالعاصمة الرواندية كيغالي، وذلك في الفترة ما بين 11 و15 أكتوبر 2022".

و ينتظر أن يشارك في أشغال هذه الدورة أكثر من 1000 مشارك يمثلون 120 برلمانا وطنيا، حيث سيناقش المشاركون مواضيع عدة، مدرجة في جدول أعمال لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي ضمن موضوع النقاش العام بعنوان: المساواة بين النساء والرجال والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري، باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما".

كما "ستعتمد الجمعية لوائح حول البند الطارئ وكذا لوائح حول المواضيع التي تم اتخاذها من طرف كل من لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان حول الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذا لجنة التنمية المستدامة المتعلق بالجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات"، حسب ذات المصدر.