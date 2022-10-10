أمطار رعدية على 32 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد قد تتعدى كميتها 20 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، ڤالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال والبليدة.