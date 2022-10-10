قسنطينة: إنقاذ شخص وإخراج سيارات جرفتها سيول الأمطار

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة شخصا وأخرجت سيارات جرفتها سيول الأمطار التي تساقطت بالمنطقة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأنه على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدية زيغود يوسف أمسية هذا الأحد، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة زيغود يوسف في حدود الساعة الخامسة مساء مدعمة بفرق من الوحدة الثانوية حامة بوزيان ووحدة القطاع ديدوش مراد على مستوى زيغود يوسف مركز، حيث أنقذت ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 55 سنة وانتشاله من داخل سيارته التي جرفتها السيول، كان في حالة إغماء قدمت له الإسعافات وإجلائه إلى مستشفى زيغود يوسف.

وأضاف ذات المصدر إن فرق الحماية المدنية أخرجت العديد من السيارات التي جرفتها السيول و من ثم فتح حركة المرور خاصة على مستوى شارع الاستقلال و شارع 24 فيفري وحي العركة، كما قامت بامتصاص وإخراج المياه من العديد من المحلات التجارية والمساكن.