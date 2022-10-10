الجزائر ـ فرنسا: 11 اتفاقية تعاون في هذه المجالات

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مساء الأحد، عن توقيع 11 اتفاق تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.





وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر.





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وشارك في الدورة الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيت بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق، رفقة 16 وزيرا من حكومتها، في زيارة تستمر يومين. وقال عبد الرحمن: "سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصا اتفاقيا، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية".





وأضاف: "سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين". وأردف أن "تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أوت الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".



