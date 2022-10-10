توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وفرنسا في هذا القطاع

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، نظيره الفرنسي أوليفي ديسو.

وحسيب بيان وزارة العمل، اللقاء شكل مناسبة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وفرنسا في مجالات العمل والتشغيل.

وتجسيدا لهذا التعاون وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى الجزائر الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن. رفقة وفد وزاري هام. وفي ختام اللقاء، أبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.