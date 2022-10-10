تحديد مدة غياب بدران

كشف اليوم تقرير سعودي، عن المدة المحتملة التي سيغيب خلالها الدولي الجزائري عبد القادر بدران عن صفوف ناديه ضمك.

وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة " الرياضية " السعودية أن الكشوفات الطبية، التي خضع لها بدران، أظهرت تعرُّضه إلى تمزق في وتر الركبة كان قد أصيب به خلال تواجده مع " الخضر" في المعسكر الإعدادي الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ضمك سيخسر خدمات اللاعب ستة أسابيع، حيث سيخضع لجلسات علاج طبيعي في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وغاب المدافع السابق للترجي التونسي، عن المشاركة مع فريقه في المواجهتين الماضيتين بعد العودة من فترة التوقف، التي لعب فيها " المحاربون" وديتان أمام غينيا ونيجيريا.