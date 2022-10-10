تيارت: وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث مرور

توفي شخصان وجرح آخر في حادث مرور وقع ليلة أمس في حدود الحادية عشرة ليلا، إثر انحراف ثم اصطدام سيارة بشجرة بمنطقة سيد العابد في الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين بلديتي السوڤر وعاصمة الولاية تيارت.



وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث نجم عن انحراف سيارة من نوع "ميڤان" قبل أن تصطدم بشجرة، ما تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 25 و35 سنة وجريح يبلغ من العمر 24 سنة، تلقى الإسعافات الأولية بمكان الحادث من قبل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة السوڤر، قبل أن ينقل إلى مستشفى ميموني الطاهرة ببلدية السوڤر.