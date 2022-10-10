الجزائر لن تقبل بأدوار هامشية في إفريقيا

أظهرت السلطات العليا في البلاد توجها لاستدراك تأخرها واستعادة دورها الريادي في إفريقيا، وهو توجه بات واضحا وملموسا.. ودفعت التغيرات السياسية التي عاشتها بلادنا وما تبعها من تغيرات جيوسياسية، صانع القرار إلى ضرورة التوجه إلى الفعل وعدم القبول بأدوار هامشية، خاصة وأن الواقع أثبت أن التراجع الجزائري في إفريقيا استغلته قوى معادية، وليس منافسة، من أجل ضرب المصالح الإستراتيجية للجزائر.

عودة الجزائر إلى ربط العلاقات الاقتصادية مع دول جنوب الصحراء ما هو إلا عودة إلى علاقات متجذرة في القدم وإحياء الطريق التجاري الذي عرفته البلدان المغاربية مع بلدان جنوب الصحراء، بالإضافة إلى ما تملكه الجزائر من مؤهلات أخرى، خاصة في مجال الصحة والجراحة الدقيقة للكثير من الأمراض، وفي مقدمتها جراحة الأعصاب وطب الأمراض الوراثية القلبية للمواليد الجدد، التي تنفرد بها الجزائر في إفريقيا، حيث يمكن للجزائر أن تصبح ملاذا لآلاف المواليد الأفارقة مستقبلا بأقل تكلفة، بدلا من الاستشفاء في مراكز أوروبية.

دونت المصادر التاريخية معالم علاقات تاريخية وسياسية واجتماعية ودينية قابلة للإحياء، بالنظر إلى توفر الإرادة السياسية، علاوة على روافد أخرى، منها التجارة المزدهرة بين بلدان الشمال والجنوب، التي أخذت أبعادا حضارية يمكن إحياؤها، خاصة وأن علاقة بلادنا بمحيطها بنيت على التضحيات والمساندة، وعلى مبدأ المساواة في العرق والدين والأهداف التحررية.. فالجزائر كانت ولا تزال قبلة للثوار وشعلة لحركات التحرر في القارة، كما ظلت الجزائر رمزا للتضامن الدولي، عكس علاقة المستعمر الأوروبي الذي أسس علاقاته مع هذه البلدان على الاستغلال والاستعباد.

وتنتظر صناع القرار في بلادنا تحديات كبرى من أجل قطع أشواط لاستعادة مواقع قديمة تقليدية في محيطها وعمقها القاري؛ ففي المجال العسكري والأمني، ظلت الجزائر مفخرة وقبلة قارية للتكوين الاحترافي لعدة مسؤولين عسكريين تكوّنوا في مؤسساتها العريقة، وصاروا فيما بعد قادة دول وحكومات وجيوش.

وأمام التحديات التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية؛ فإن بلادنا تضطلع بدور كبير من أجل تكوين النخبة العسكرية الإفريقية بالنظر لمدارس التكوين العالي التي تحوزها في شتى الأسلحة والتخصصات، والاستثمار مجددا في هياكل التكوين العالي من أجل صنع نخب إفريقية متشبعة بالواجب والتضحية والروح الوطنية، وتقوية شعور الانتماء للوطن وللقارة ومناهضة الوجود الأجنبي والكيانات الدخيلة التخريبية.

كما يمكن تعميم تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الإرهاب، ولا يتحقق ذلك إلا بتكوين احترافي لإطارات القارة وتحضيرهم بدنيا وعقليا لمواجهة كل التطورات القادمة، وهي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تمتلك مؤهلات عالية لترقية جيوش الدول التي تعاني ضعفا عسكريا في هذا الجانب، وللجزائر قاعدة صلبة لقيادة التدريبات الجماعية والمناورات الدورية، وهي مسألة بالغة الأهمية لضمان جاهزية الدول.

رغم الفتور والتغييب الذي فرض على الجزائر في فترة سابقة، إلا أنها ظلت مضربا للمثل في تكوين الآلاف من الإطارات الإفريقية في مؤسساتها ومعاهدها المدنية، ومن أبرزها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ومختلف مدارسها العليا للطيران المدنية والعسكرية، وأيضا عشرات النخب في البحرية التجارية ذات التصنيف العالمي، وعشرات النخب التي تعتبر خزانا بشريا ومؤثرا في بلده، كان يمكن أن يقوي العلاقات مع الجزائر ويخدم مصالح الطرفين في شتى المجالات.

لقد تكفلت الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، التي تعدت سمعتها الحدود الوطنية، بصنع قادة أفارقة وإطارات من مختلف الجنسيات وفي شتى الأسلحة، الجوية والبحرية والبرية، مع غرس فيهم قيم الانضباط، وهو منطلق بلورة مشروع، بالإضافة إلى محاولة التنسيق في إطار منظم ثنائي أو متعدد الأطراف.

ويمثل قرار استئناف مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها نحو عدة وجهات وعواصم إفريقية مؤخرا، وهي كل من داكار، ونواكشوط، ونيامي، وأبيدجان، وباماكو، وواغادوغو، رغبة في إعادة تمتين الروابط مع عمق إفريقيا، في ظل تهافت القوى العظمى استثماريا واستراتيجيا، وكذا بوصفها الدول التي تتشارك مع الجزائر في الهموم نفسها والتطلعات والمصير المشترك.