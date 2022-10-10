بوغازي مندوبا دائما للجزائر لدى منظمة التعاون الإسلامي

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة، محمد علي بوغازي.

وأوضحت المنظمة في تغريده لها على حسابها الرسمي "تويتر"، إن الأمين العام سلم أوراق اعتماده بصفته مندوباً دائماً للجزائر لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال هذا اللقاء أشاد الأمين العام للمنظمة بدور الجزائر الفاعل في إطار أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي ودعمها للعمل الإسلامي المشترك.

من جهته، أكد المندوب الدائم دعم الجزائر الثابت للمنظمة. كما تناول اللقاء بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك.