هذه هي كمية الإسمنت المصدرة من قبل مصنع الشلف

صدر مصنع الإسمنت للشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" منذ بداية العام الجاري إلى الآن1 مليون طن من مادة الكلينكر، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بوهران الرئيس المدير العام لذات المصنع.

وأبرز قادة دينار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2022 " الذي تتواصل فعالياته بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران، أنه تم تصدير هذه الكمية من مادة الكلينكر نحو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فضلا عن بلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية انطلاقا من مينائي تنس (الشلف) ووهران.

وأضاف نفس المسؤول أنه يجري حاليا على مستوى ميناء تنس تصدير شحنة من مادة الكلينكر تقدر بحوالي 9 آلاف طن نحو إيطاليا. وذكر دينار بأنه تم خلال العام المنصرم تصدير 200 ألف طن فقط من مادة الكلينكر المنتجة بالمصنع وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، فيما يطمح إلى تصدير 4. 1 مليون طن من ذات المادة مع نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن السوق الوطنية "مشبعة بمادة الإسمنت ونتطلع العام القادم إلى تصدير أكبر قدر ممكن من مادة الكلينكر والإسمنت".

من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت للشلف عن تصدير خلال العام الجاري 2.000 طن من مادة الإسمنت نحو انجلترا انطلاقا من ميناء وهران فيما يطمح المصنع العام القادم إلى مضاعفة عمليات تصدير الإسمنت نحول الدول الأوروبية والإفريقية. ويتوفر مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" على ثلاثة خطوط لإنتاج الإسمنت بطاقة إجمالية تقدر بـ 4 ملايين و200 ألف طن سنويا من الاسمنت بالإضافة إلى مادة الكلينكر.

للإشارة، يشارك في للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2022 " المنظم على مدار خمسة أيام بمبادرة من وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" زهاء 100 عارض يمثلون شركات من الجزائر والبرتغال وتونس والصين وفنلندا بالإضافة إلى مؤسسات بنكية متخصصة في مجال السكن وأخرى تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.