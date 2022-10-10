ميلة: حجز كمية معتبرة من النحاس

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد من توقيف 10أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و62 سنة في قضية استغلال منشأة مصنفة ومزاولة نشاط دون ترخيص، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد الأختام.

استغلالا لمعلومات تحصل عليها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، مفادها وجود مستودعات تستغل في تخزين مادة النحاس ونفاياتها على مستوى بلدية تلاغمة، على الفور تم تشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة البحث والتحري وتمت عملية مداهمة وتفتيش المستودعين المتواجدين بالمنطقة أين كانت نتائج تفتيش المستودع الأول، حجز فرن تقليدي، حوضين حديديين يستعملان للتذويب، 4550 كلغ من النحاس الصافي على شكل سبائك، 75 كلغ من الكوابل والأسلاك والنفايات النحاسية، قواطع كهربائية ويدوية.

وبالنسبة للمستودع الثاني، تم حجز 182قنطار من الكوابل، الأسلاك والأنابيب النحاسية، مبردات السيارات المصنوعة من مادتي النحاس والأليمينيوم، كانت موجهة للتذويب. أما عملية تفتيش مكتب المحاسب أسفرت عن حجز 07 أختام مقلدة، وحدة مركزية وطابعة مزودة بجهاز سكانير.