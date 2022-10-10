وهران: مديرية النقل تتحرك بعد فيديو تسابق حافلتين

قامت مصالح مديرية النقل، وعلى إثر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو بالمدينة الجديدة أحمد زبانة يظهر قيام حافلتين بالتسابق والسير عكس الاتجاه المعاكس معرضين حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر ، قامت الجهات المعنية بسحب رخصة الإستغلال الخاصة بالحافلتين وتوقيف السائقين والقابضين عن العمل.

كما أضاف بيان مديرية النقل لولاية وهران، بأنه سيتم عرض المعنيين من طرف المصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني على وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكل هذا من أجل ردع مثل هذه التصرفات و وضع حد لها.