استئناف رحلات الخطوط الطويلة التي تربط العاصمة بعدة ولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن استئناف رحلات الخطوط الطويلة التي تربط الجزائر العاصمة ذهابا وإيابا مع عدة ولايات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن استئناف رحلات الخطوط الطويلة التي تربط الجزائر العاصمة بكل من ولاية تبسة، عنابة، سطيف وباتنة وكذا ولاية تقرت سيكون بحسب البرنامج العادي، ابتداء من اليوم الإثنين 10 أكتوبر.

وأشار البيان، إلى الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها حركة القطارات الخطوط الطويلة نحو المناطق الشرقية بسبب تضرر مقاطع من السكة الحديدية على مستوى بلدية المنصورة على مسار 5 كلم بعد الفيضانات الأخيرة بالمنطقة.