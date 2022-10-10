أرقام صادمة بخصوص المضاربة

أعلن قيادة الدرك الوطني، عن حصيلة قضايا المضاربة والتهريب وتحويل المواد عن مقصدها والمعاملات التجارية التدليسية خلال 9 أشهر من السنة الجارية.

وفي ندوة مشتركة بين الدرك الوطني والحماية المدنية والأمن الوطني، كشف مدير الأمن العمومي والاستعلام بالدرك الوطني، المقدم ميلي لونيس، عن حجز أزيد من 1217 طن من الفرينة، 951 طن من القمح اللين، 91 طن من القمح الصلب، 285 طن من السميد، 14 طن من بودرة الحليب، 28.483 لتر حليب ،380.648 لترا من الزيت.

وأشار المقدم لونيس إلى أنه تم معالجة 423 قضية تتعلق بالمضاربة فقط خلال 9 أشهر، تم من خلالها توقيف 536 شخصا وإيداع 72 شخصا الحبس المؤقت و26 شخصا تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.

وفي قضايا المضاربة فقط تم حجز 749.6 طن من الفرينة و437 طن من القمح اللين و32.5 طن من القمح الصلب و133 طن من السميد و16.5 طن من السكر و6.5 طن مسحوق الحليب وأزيد من 80 ألف لتر من الزيت و57 طن من العجائن، يضيف لونيس.

وفي سياق آخر، كشف المقدم ميلي لونيس عن نتائج تحقيقات الدرك الوطني حول الحرائق الأخيرة التي طالت الولايات الشرقية خاصة في ولايتي سوق أهراس والطارف، مشيرا إلى أنه تم توقيف 173 شخصا مشتبها فيهم تم إيداع 37 شخصا الحبس المؤقت وفرض الرقابة القضائية على 33 شخصا مع الإفراج المؤقت عن 34 شخصا.

كما كشف نقيب الحماية المدنية، فاروق عاشور، حصيلة الحرائق خلال 3 أشهر الأخيرة (جوان، جويلية، أوت)، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تبقى مؤقتة نظرا لعدة عوامل.

وقال النقيب فاروق عاشور إنه تم تسجيل خلال 3 أشهر 1082 حريق على مستوى الأدغال و805 حريقا في المحاصيل و 5506 حريقا في الأعشاب، بينما طالت الحرائق على الأعلاف بـ969 حريقا و 390 حريقا بأشجار النخيل، بينما طال 518 حريقا حول الأشجار المثمرة.

وأكد ممثل المديرية العامة للحماية المدنية تأهب فرق الحماية لموسم الشتاء والأمطار من خلال العديد من الحملات التحسيسية الخاصة بالتحذير من الفياضانات وكيفيات تجنبها بالإضافة إلى حملات التحسيس من الغاز الخاص بالتدفأة والذي كان يحصد الكثير من الأرواح في السنوات الماضية.