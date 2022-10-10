الأمن يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بالوادي، نداء للجمهور، طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بخصوص الأشخاص الظاهرين في الصور والمدعويين كل من (خ.إ)، (ه.خ)، (خ.س)، (ر.م)، مشتبه فيهم في عدة قضايا نصب واحتيال.

وأوضح بيان الشرطة الجزائرية، أن المتهمون قاموا بالاحتيال والنصب على المواطنين بالأرقام الهاتفية التالية: 0770.10.77.04، 0770.10.42.94، 0696.31.81.56، 0672.09.93.47، 0656.78.08.84.

وكما قاموا باستغلال حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحاملة للأسماء المستعارة التالية، AnisMahmoudK ، أمي هي الكبيدة، إسلام زوبيدي، islam zoubeidi، رومنتكاررومنتكا، om anis، أمي هيا لكبيدة.

وفي هذا السياق، وجه أمن الوادي نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهؤلاء أن يتوجه لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الوادي أو التقرب إلى مقر الأمن الولائي، أو إلى أقرب مقر أمن للشرطة عبر التراب الوطني.