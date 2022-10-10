بيان هام لسوناطراك

أعلنت مجمع سوناطراك عن الشروع في مرحلة الإنتاج بحقلي غاز في حوض بركين جنوب.

ووف بيان للمجمع، فانه "في إطار العقد الموقع بين سوناطراك وإيني بمنطقة حوض بركين جنوب في ديسمبر 2021، بموجب قانون المحروقات الجديد 19-13، تعلن سوناطراك عن الشروع في إنتاج حقلي غاز مرتبطين بهذا العقد".

وكشفت سوناطراك، أنه تم الشروع في مرحلة الإنتاج بهذين الحقلين في سبتمبر 2022 وهذا بعد ستة أشهر فقط من دخول العقد المبرم حيز التنفيذ وفق نظام التطوير "المسار المتسارع" ( Fast Track ).

وأكد ذات المصدر أنه هذا الإنجاز سمح ببلوغ معدل إنتاج يومي يقدر بـ 1 مليون متر مكعب من الغاز و4000 برميل من السوائل المصاحبة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة الإنتاجية إلى مستوى 2 مليون متر مكعب نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن هذه الكميات الإنتاجية الجديدة المضافة إلى الكميات المنتجة في حقلي بركين شمال، اللذين دخلا حيز الإنتاج في جويلية 2022، ستعزز من حجم الغاز الذي تنتجه شراكة سوناطراك-إيني وتساهم في زيادة صادرات الغاز الجزائرية الموجهة للسوق الأوروبية.