Sonatrach annonce la mise en marche de deux champs gaziers

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé ce lundi, dans un communiqué qu’elle a rendu public, la mise en production de deux champs gaziers : « Dans le cadre du contrat Berkine Sud, signé entre Sonatrach et Eni en décembre 2021, sous l’égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19-13, Sonatrach annonce la mise en production de deux champs gaziers liés à ce contrat ».

Elle a, notamment, indiqué que cette nouvelle réalisation permettra d’atteindre une production journalière d’un million de mètres cubes de gaz et 4.000 barils de liquides associés. Et d’ajouter que cette production sera augmentée à hauteur de 2 millions de mètres cubes, à la fin de 2022.

Sonatrach a conclut que ces quantités supplémentaires, additionnées aux quantités produites par les deux champs de Berkine Nord, entrés en production en juillet 2022, augmenteront les volumes de gaz produits, en association avec Eni et participent à l’accroissement des exportations du gaz algérien au marché européen.