غليزان: اكتشاف ورشة سرية لصنع الرايب الممزوج بمادتي النخالة والفرينة

وضعت مصلحة الأمن الخارجي لبلدية مديونة في غليزان حدا لنشاط شخص يبلغ 38 سنة كان يستغل بيته لصنع الرايب غير الصحي، بعدما يخلط الحليب المدعم بمادتي الفرينة والنخالة.

وحسب مصادر "الخبر" أن المتهم أوقفته شرطة مديونة في حاجز، فعثر بحوزته على أقراص مهلوسة، وبعد إذن النيابة وتفتيش بيته تم العثور على زهاء 300 قرص مهلوس، وهنا اكتشفت الشرطة أن مروج المهلوسات يقوم بصنع مادة الرايب على أنه رايب بقرة طبيعي، وهذا بعدما يقتني الحليب المدعم ويمزجه مزجا جيدا بواسطة جهاز بمادتي النخالة والفرينة، ثم يعيد وضعه في أكياس الحليب، ويبيعه، وهذا بحضور أعوان التفتيش ومراقبة الغش لسيدي أمحمد بن علي.كما اكتشفت بالمقابل ذات مصلحة أن الشخص الموقوف يمارس الشعوذة بعد عثورها على كتب خاصة بذلك، وقد قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة الذي أمر بوضعه رهن الحبس عن حيازة المهلوسات، في انتظار قضيتي الرايب المغشوش والشعوذة.