تفكيك شبكة إجرامية بتبسة

فككت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية تبسة، شبكة إجرامية منظمة بأعالي مدينة تبسة، في حي الزاوية مسكلة من ثلاث أشخاص حاول أحدهم مقاومة رجال الشرطة بعنف في محاولة فرار فاشلة.

وحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن الولاية، فانه "في اطار مكافحة الجرائم المنظمة و مختلف الظواهر الإجرامية وبعد استغلال معلومات دقيقة وردت إلى ذات الفرقة الأمنية تم إعداد خطة عمل واتخاذ الإجراءات الأمنية وبعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تم تفتيش منزل بأعالي حي الزاوية، وبمجرد تفطن المشتبه فيه لقوات الشرطة حاول الفرار والتخلص من كيس بلاستيكي كبير الحجم فوق أسطح المنازل وأين تفطنت قوات الشرطة لمحاولة الفرار بعد ان أبدى مقاومة عنيفة باستعمال عصى خشبية قبل تطويقه والسيطرة عليه واسترجاع حقيبة ظهر عثر بداخلها على مخدرات بوزن إجمالي حوالي 6 كلغ وأقنعة تستعمل في إخفاء الملامح والتنكر كما تم استرجاع حقيبة أخرى بها مبلغ مالي قدره 65000 دج وعملة أجنبية تونسية وبطاقات تعريف وطنية وسلاح ناري من الصنف الرابع مسدس وأغلال حديدية وبعد تلمس المعني تم استرجاع سلاح ثاني من الصنف الرابع مسدس ليصبح عدد المسدسات اثنين، وصبط بالكيس المسترجع سلاح ثالث من الصنف الخامس بندقية صيد عيار 6 ملم وسلاح رابع من الصنف الرابع (بندقية مضخية) تركية الصنع عيار 12 ملم، كما تم استرجاع خراطيش من عيار 7.65 ملم وعيار 9 ملم وأعيرة أخرى وجهاز كاشف سريع للمخدرات الصلبة يستعمل للكشف على الكوكايين والهيرويين متطور.

كما سمحت الابحاث والتحريات بتوقيف شخصين آخرين ليشكل ثلاثتهم عصابة إجرامية منظمة لترويج وتوزيع المخدرات وحيازة أسلحة أوتوماتيكية من الصنف الرابع والخامس. وينتظر ان يتم تقديمهم امام الجهة القضائية المختصة.