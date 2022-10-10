أهم الطرق المقطوعة بسبب السيول

تسبب تساقط الأمطار الأخيرة، التي اجتاحت معظم الولايات بشمال البلاد، في غلق طرق عدة.

ووفق مصالح الدرك الوطني، عبر حسابه "طريقي"، فإن الطرق مقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة وارتفاع منسوب المياه:

أولاد جلال: الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد بسبب إرتفاع منسوب المياه .

سعيدة: الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بالضبط بمفترق الطرق بعين المانعة بلدية عين الحجر.

تيارت: الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي سعيدة وتيارت بالضبط على مستوى بلدية جبيلة الرصفة.

ميلة: الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ولايتي ميلة وفسنطينة بالضبط على مستوى بلدية عين التين.