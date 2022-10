La Première ministre française achève sa visite en Algérie

La Première ministre française, Elisabeth Borne, a achevé lundi après-midi une visite de deux jours en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle.

Borne a été saluée, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et des membres du gouvernement.

Au cours de sa visite, la Première ministre française a été reçue par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui lui a réservé un accueil officiel au siège de la Présidence de la République.

Cette visite a été également marquée par la tenue de la 5ème réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) et le forum économique algéro-français, coprésidés par Benabderrahmane et Borne, ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines entre les deux pays.