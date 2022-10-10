توقيف السائقين المتهورين بوهران

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين بولاية وهران، من تحديد هوية سائقي الحافلتين المتهورين الذين كانا يسيران في الاتجاه الممنوع وتوقيفهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

وأوضح بيان للقيادة العليا للدرك الوطني، اليوم الاثنين، أنه بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه حافلتان يقوم سائقيها بالسير في الاتجاه الممنوع والمناورات والتجاوزات الخطيرة على مستوى الطريق المزدوج بالقطب الحضري أحمد زبانة مسرغين، الأمر الذي انجر عنه تعريض حياة الغير للخطر وإمكانية وقوع حادث مرور بوجود سيارات تسير في الاتجاه المعاكس، وبفضل الاستغلال الأمثل للفيديو والتحريات المعمقة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين بالتنسيق مع مديرية النقل لولاية وهران من تحديد هوية الفاعلين ليتم توقيفهم وحجز الحافلتين ووضعهم في المحشر، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه "سيتم تقديم الفاعلين إلى العدالة بعد استكمال إجراءات التحقيق".

ويضع الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر المجاني 1055 لطلب يد المساعدة، التبليغ أو التدخل عند الضرورة، وأيضا موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz".