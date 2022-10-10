سكنات في ثلاثة صيغ سكنية في هذه الولاية

اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المديرية الجهوية وسط شرق على مستوى ولاية بومرداس عن بيع بالمزايدة في اظرفة مختومة محلات تجارية وخدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي ، الترقوي الحر و الاجتماعي تساهمي فبإمكان الأشخاص المعنويين.

وعليه دعت المؤسسة الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن مقرها بحي 800 مسكن بومرداس.

ويدفع المعنيون مقابل ذلك، حسب بيان المؤسسة مبلغ قدره 5500.00دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

واضاف نفس المصدر ، بأن المحلات التجارية المعنية للبيع تتواجد في كل من المواقع السكنية لولاية بومرداس د: 252 مسكن برج منايل ، 77 برج منايل، 300 مسكن دلس، 290 مسكن خميس الخشنة، 269 مسكن ترقوي عمومي حمادي، 100 مسكن ترقوي عمومي يسر، 64 ولاد هداج، و 80 مسكن ترقوي عمومي خميس الخشنة.

واضافت المؤسسة بان تاريخ تقديم العروض يحدد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما أضافت المؤسسة بأن فتح الأظرفة يتم في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا.