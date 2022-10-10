بشار: أولياء تلاميذ ابتدائية يقاطعون الدراسة

نقل صباح اليوم العشرات من أولياء التلاميذ وقفتهم الاحتجاجية من ابتدائية الشهيد العوفي أحمد إلى مدخل مديرية التربية، أين أخطروا مدير التربية عن توقف أبنائهم عن الدراسة بداية من اليوم مالم يتم الغاء نظام الدوام الجديد الذي باشرته المؤسسة بصفة مفاجئة.

واعتبر الأولياء أن هذه الخطوة تضاف إلى حالة اللاستقرار التي تعانيها الإبتدائية ولم تتحرك مديرية التربية لوضع حد لها؛ خاصة تلك المتعلقة باعتداء المدير على معلمة مقبلة على التقاعد والقضية محل تحقيق قضائي.

وطالب أولياء التلاميذ وزير التربية الوطنية ووالي الولاية التدخل لوضع حد لما وصفوه مسلسل المعاناة الذي تعيشه هذه الابتدائية.