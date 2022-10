Huile de table : Des spéculateurs sous mandat de dépôt

Le tribunal correctionnel de Boukadir, près la cour de Chlef, a ordonné ce lundi, de placer en détention provisoire quatre accusés de spéculation de l’huile de table et de renvoyer leur procès pour la semaine prochaine.

Les services de sécurité ont pris en flagrant délit les individus arrêtés entrain de stocker environ 495 litres de l’huile de table subventionnée à des fins de spéculation.

Les quatre individus arrêtés, à savoir « D.A », « A.A », « H.Y » et « B.G »,ont été placés sous mandat de dépôt avec comparution immédiate et accusés de spéculation dans des produits de consommation subventionnés.