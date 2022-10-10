توقيف شخصين وحجز اقراص مهلوسة ببوعيشون

تمكن افراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية بوعيشون غرب المدية من توقيف شخصين وحجز2265 من الاقراص المهلوسة من نوع برغابالين 300 ملغ، وقد جاءت العملية بعد استغلال لمعلومات وردت لمصالح الدرك الوطني عن قيام اشخاص بجلب كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة باتجاه بلدية بوعيشون،و على اثر ذلك تم وضع خطة محكمة لرصد المركبة محل المعلومات، ليتم توقيفها والعثور على كمية من المؤثرات العقلية (اقراص مهلوسة) تقدر ب 2265 قرص من نوع برغابالين 300 ملغ، وعليه تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وسيتم تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية فور الانتهاء من التحقيق.