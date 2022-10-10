اربع طرقات وطنية مغلقة بسبب الاضطرابات الجوية

نشرت مصالح الدرك الوطني قائمة الطرق المقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة.
ويتعلق الامر ب:
أولاد جلال:
الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأسالميعاد وسيدي خالد بسبب إرتفاع منسوب المياه .
تيارت:
الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي سعيدة وتيارت بالضبط على مستوى بلدية جبيلة الرصفة بسبب إرتفاع منسوب المياه .
الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلديتي تخمارت ولاية تيارت وزلامطة ولاية معسكر بسبب إرتفاع منسوب المياه.
ميلة:
الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ولايتي ميلة وقسنطينة بالضبط على مستوى بلدية عين التين بسبب ارتفاع منسوب المياه .
معسكر:
الطريق الوطني رقم 91 الرابط بين ولايتي معسكر وتيارت بالضبط على مستوى بلدية واد الأبطال بسبب إرتفاع منسوب المياه .