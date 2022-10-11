أمطار رعدية على عدة ولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية على 40 ولاية تكون مرفوقة أحيانا بحبات برد.





والولايات المعنية هي، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية. الطارف، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال، وهران وبشار.





وأيضا سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج. وغليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، الشلف.





وتمتد صلاحية النشرية من صباح اليوم الثلاثاء إلى غاية منتصف الليل، ومن المتوقع أن تصل الكميات 40 ملم محليا.



