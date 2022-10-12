تيارت: العثور على جثتي شخصين جرفتهما السيول

عثرأعوان الحماية المدنية، صباح اليوم، على جثتي شخصين جرفتهما مياه وادي بوكرية بقرية الزرزور ببلدية الرصفة على الحدود مع بلدية تريسين بولاية سعيدة على متن شاحنة بعد عصر أمس، إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ويتعلق الأمر بأب يبلغ من العمر 60 سنة وإبنه البالغ من العمر 30 سنة، جاءا من تلمسان لشراء البطاطا من حقول بلدية سيدي عبد الرحمان المجاورة، أرادا قطع الوادي بالشاحنة أثناء جريان مياهه الأولى، قبل أن تنقلب ويشتد سيلان مياه الوادي الذي تصب فيه مياه عدة أودية، وأظهر فيديو ألتقط لحظات قبل غرق الشاحنة وعلى متنها الأب و إبنه، تم تداوله على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أحد الضحيتين يقف فوق الشاحنة مقلوبة وهو يرفع يديه طلبا للنجدة، لكن قوة التيار المائي كانت أقوى من إمكانيات الإنقاذ.