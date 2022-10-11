انتشال جثة طفل جرفته السيول بسعيدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة صبيحة اليوم الثلاثاء، من العثور على جثة الطفل بعد عملية تمشيط واسعة بولاية سعيدة

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن ذات الهيئة باشرت مهامها منذ بداية تساقط الأمطار بعمليات ومعاينة استطلاعية عبر شوارع المدينة وبلديات ودوائر الولاية وكذا مراقبة حالة الطرق حيث تم إجلاء 9 أشخاص من مناطق مختلفة كانوا محاصرين.

وتم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة الذي جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة منذ ليلة البارحة انطلاقا من قرية عين طغات إلى غاية قرية حمام ربي بجانب محطة تصفية المياه على حافة الوادي.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تسجيل حالة وفاة وإصابة آخر أثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر.