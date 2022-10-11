أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2 بالمائة في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمائة، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4 بالمائة، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار اليوم، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.