اجتماع بين زفيزف ومدربي المنتخبات الوطنية الشبانية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الرئيس جهيد زفيزف التقى خلال الساعات الماضية بالمركز التقني لسيدي موسى مع مدربي مختلف المنتخبات الوطنية الشبانية لفئة تحت 17 عاما و20 و23 عاما.

وحسب " الفاف"، فإن الاجتماع حضره كل من الأمين العام منير دبيشي والمدير الفني بالنيابة توفيق قريشي بالإضافة إلى كل من نور الدين ولد علي ومحمد لاسات وأرزقي رمان.

وأكد زفيزف دعمه للمنتخبات الوطنية الشابة من خلال وضع كل الوسائل تحت تصرفهم لتمكينهم من العمل في أفضل الظروف الممكنة، كما حث المدربين الثلاث على مضاعفة مجهوداتهم لتحقيق الأهداف المحددة.

وقدم المعنيون برامج فرقهم والتفاصيل المتعلقة بخطط عملهم للمواعيد الكروية المقبلة.

وفي الأخير أكدت " الفاف" أن هذا الاجتماع لن يكون الأخير بل ستكون هناك لقاءات أخرى مستقبلا.