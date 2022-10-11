لجنة الانضباط توقف حسان زطشي

كشفت لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة لكرة القدم، عن إيقاف رئيس نادي بارادو حسان زطشي.

وحسب ما جاء عبر موقع الهيئة الكروية، فإنه تقرر خلال اجتماع اللجنة المنعقد أمس الإثنين لمعالجة أبرز ملفات الجولة السابعة التي جرت يومي السابع والثامن من أكتوبر، إيقاف حسان زطشي لعدم مثوله أمام لجنة الانضباط بعد استدعاءه لثلاث مرات، عقب اعتداءه لفظيا على حكم المباراة وهو ما تم تدوينه في ورقة اللقاء.

وتم تسليط عقوبة الإيقاف على زطشي، لستة أشهر منها ثلاثة غير نافذة مع غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار جزائري، مع حرمانه من ممارسة أي وظيفة أو نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما تمليه قوانين الانضباط على مستوى الاتحاد الجزائري للعبة.

يذكر أن الرابطة لم تشير إلى المواجهة التي تمت فيها حادثة الاعتداء اللفظي على الحكم.