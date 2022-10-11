قسنطينة: إصابة 16 شخصا في انحراف حافلة

أصيب 16 شخصا بجروح مختلفة إثر حادث انحراف حافلة واصطدامها بمركبة سياحية ثم بجدار مرآب لتخزين العجلات عند رجوعها للخلف ببلدية الخروب (قسنطينة)، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة الخروب قد تدخلت بحي الحياة ببلدية الخروب لأجل حادث انحراف حافلة واصطدامها بسيارة وعند الرجوع إلى الخلف اصطدمت بجدار مرآب لتخزين العجلات، خلف إصابة 16 شخصا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و56 سنة بجروح مختلفة.

وأضاف بأن عناصر الحماية المدنية قاموا بتقديم الإسعافات اللازمة لكل المصابين بعين المكان قبل تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بذات البلدية لتلقي العلاج.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث حسب ما تم إيضاحه.