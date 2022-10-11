أسبوع دام على الطرقات

توفي 35 شخصا وأصيب 1238 آخرين بجروح في 1054 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأفاد اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إن وحداتها قامت بـ 1894 تدخل من أجل 1054 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح 1238 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية وسجلت أثقل حصيلة بولاية بومرداس بوفاة 04 أشخاص وجرح 41 آخرين على إثر 40 حادث مرور.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية -يضيف ذات البيان- في 1654 عملية سمحت بإخـماد 1243 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 176 حريقا، البليدة بـ 69 وولاية تلمسان بـ 62 حريقا.