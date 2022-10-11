هذا ما قاله لعمامرة عن ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي

عبر وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة اليوم عن طموح الجزائر في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة بين 2024 و2025.

وقال في تدخل له في احتفالية نظمها المجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى 60 لانضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة، إن الجزائر التي تستعد لاحتضان القمة العربية في مطلع نوفمبر المقبل، تعمل على كسب مقعد في مجلس الأمن (بعد عشرين عاما من آخر عضوية لها فيه). وأدرج المسعى في حركية الدبلوماسية الجزائرية للفوز بعضوية المراكز المهمة في الدبلوماسية المتعددة، في إشارة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.