رئيس البرلمان العربي: قمة الجزائر تعقد في لحظة حاسمة

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان العسومي، للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأكّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له، أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية مما يتطلب زيادة وتيرة التعاون والتضامن والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأعرب "العسومي" عقب تلقيه دعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحضور القمة، عن ثقته التامة في قدرة الجزائر على إنجاح فعاليات القمة وتحقيق النتائج المرجوة منها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار.

وحسب ذات المصدر، فإنه من المقرر أن يلقي العسومي كلمة خلال أعمال القمة العربية التي ستعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، تُركز على دور البرلمانيين العرب في دعم الجهود التي يبذلها القادة العرب من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية على كافة المستويات.