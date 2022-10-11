السلطات الروسية تدرج "فايسبوك" على قائمة الإرهابيين

أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، شركة "فايسبوك" إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وقالت الهيئة في بيان: "يتم إدراج منصة "ميتا" (المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك وإنستغرام) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين".

وفي 11 مارس الماضي طالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "فايسبوك" الأمريكية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.

ووقتها، قالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "فايسبوك بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".

وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "فايسبوك" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان "فايسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "فايسبوك"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.

وفي الرابع من مارس الماضي، قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فايسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "فايسبوك" حسابات "سبوتنيك" وRT في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة "فايسبوك" على أراضي روسيا الاتحادية".