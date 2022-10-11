أمن ولاية الطارف يوجه نداء للمواطنين

كشفت مصالح أمن ولاية الطارف، اليوم الثلاثاء، عن توقيف المدعـوة" د.ف" المشتبه فيها في قضايا نصب وانتحال اسم وصفة الغير والتزوير واستعمال المزور.

وأوضح المصدر أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة محكمة الذرعان بولاية الطارف، تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف المدعـوة" د.ف" المشتبه فيها في قضايا نصب وانتحال اسم وصفة الغير والتزوير واستعمال المزور.

ودعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية للسالفة الذكر، سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة الذرعان، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي بذات الولاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.