تحديد موعد بيع تذاكر لقاء شباب بلوزداد-جوليبا

كشفت إدارة شباب بلوزداد عن موعد عملية بيع تذاكر مواجهة النادي ضد فريق جوليبا المالي المقررة هذا الجمعة بملعب الثامن ماي 1945.

وحسب الصفحة الرسمية لـ " السياربي" على الفايسبوك فإن عملية البيع ستنطلق يوم غد الأربعاء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا على مستوى ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وفي السياق ذاته عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز مالكي لإدارة اللقاء الذي يدخل ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

وضم الطاقم كل من محرز مالكي (حكم رئيسي) ويوسف جمي (مساعد أول) ووائل حناشي (مساعد ثاني).