تفاصيل بيع تذاكر لقاء شبيبة القبائل-أسكو الطوغولي

نشرت إدارة شبيبة القبائل تفاصيل عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة شبيبة القبائل ضد أسكو كارا الطوغولي والتي ستلعب بميدان الثامن ماي 1945، وذلك لحساب دور ي أبطال إفريقيا. وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإنه تم تخصيص14000 تذكرة للمدرجات المغطاة و1500 للمكشوفة وستباع التذاكر على الشكل الآتي: 6000 تذكرة للمغطاة و750 للمكشوفة ستباع بملعب 1 نوفمبر يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وستتواصل العملية يوم اللقاء بسطيف، أين تم تخصيص 8000 تذكرة للمغطاة و750 للمكشوفة. يذكر أن ثمن التذكرة سيكون 400 دج للمكشوفة و700 دج للمغطاة

