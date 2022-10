Réunion spéciale à la présidence de la République

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation, indique un communiqué de la Présidence de la République.

La réunion a porté sur "la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du dysfonctionnement", a ajouté la même source, relevant que "le Président de la République a donné, par la suite, des instructions pour lutter et faire face fermement à ces comportements".

"La réunion a vu la présence du Premier ministre et des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Commerce et des Transports, ainsi que les responsables de tous les organes de sécurité", conclut le communiqué.