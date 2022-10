Le champion du monde 2018 veut quitter le club de la capitale en janvier prochain lors du prochain mercato.

Nouveau tremblement de terre à Paris : Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG et ce dès le mois de janvier, lors du mercato d’hiver (du 1er au 31 janvier). RMC a évoqué ce séisme, que nous sommes en mesure de confirmer. L’attaquant du PSG se sent trahi par la direction du club, le président en tête, Nasser Al-Khelaïfi, et l’actionnaire du club, le Qatar. Il a dans son viseur également Antero Henrique, le directeur de la Ligue de football du Qatar, dépêché cet été par le propriétaire pour s’occuper des achats et des ventes du PSG.

L’attaquant avait prolongé pour trois ans à Paris le 21 mai dernier, selon un contrat découpé ainsi : deux ans ferme et une année en option que lui seul pouvait lever. Mais le remariage aura été de courte durée. Depuis, le crack de Bondy estime que les promesses qui lui ont été faites n’ont pas été tenues, sur le mercato d’été, son positionnement sur le terrain, sa place au sein du fameux projet.

Luis Campos, le conseiller sportif du président, devrait lui aussi quitter le PSG dans ces conditions. Il est très attaché à Kylian Mbappé depuis ses 14 ans. Reste à savoir si Paris ouvrira la porte à un départ de sa pépite juste après le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

Ce mardi soir, le PSG reçoit Benfica Lisbonne lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L’accueil du public du Parc sera scruté avec intérêt. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, l’incompréhesnion grandit au sujet de l’attitude du champion du monde. Chacun se rend compte qu’il a du mal à trouver sa place dans le nouveau shéma de jeu parisien et qu’il n’est pas aussi influent que la saison dernière. Mais la majorité des supporters estiment qu’il y a pire situation que de jouer à côté de Messi et Neymar.