L'Algérie est l'un des partenaires les plus fiables de l'UE

L'Algérie est l'un des partenaires "les plus fiables" pour l'Union européenne (UE) dans le domaine de l'énergie et il est "naturel" de se tourner vers elle au moment où les marchés de l'énergie européens font face à des turbulences, a indiqué, mardi à Alger, la Commissaire européenne à l'Energie, Kadri Simson.

Dans cette optique, l'UE et l'Algérie peuvent conjointement renforcer de manière durable leur coopération énergétique, le volet du gaz étant "le maillon central" du partenariat énergétique entre les deux parties, a souligné Mme Simson lors du Forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie, présidée par le Premier ministre, Aïmene Benaderrahmane.

Soulignant que le marché européen est "encore dépendant à 90% des importations de gaz", la responsable européenne s'est réjouie du fait que l'Algérie investit dans de nouvelles explorations gazières et de nouveaux projets de production.

Elle a également évoqué la possibilité d'aider à augmenter le volume de gaz algérien disponible pour l'exportation en "récupérant le gaz perdu lors du torchage, de l'évent ou des fuites de méthane".

"Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et moi, avons discuté hier de la manière de développer davantage ce volet. L'UE est prête à apporter son savoir-faire", a-t-elle assuré.

De plus, la nouvelle coopération énergétique Algérie-UE signifie "un travail allant au-delà du gaz", selon Mme Simson, citant la potentielle coopération dans les énergies renouvelables et l'hydrogène.

Rappelant que l'Algérie détient "l'un des plus grands potentiels d'énergie solaire au monde", Simson a indiqué que "l'UE est prête à aider l'Algérie à libérer pleinement ce potentiel".

"Notre objectif est de créer des liens concrets, des relations d'affaires durables, de favoriser la confiance et d'aider à définir ce que tous les acteurs et parties prenantes peuvent faire pour renforcer le lien entre les entreprises algériennes et européennes du secteur de l'énergie", a-t-elle conclu.