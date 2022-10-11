مقتل جندي صهيوني في الضفة

أفاد المتحدث باسم الجيش الصهيوني بمقتل جندي؛ نتيجة عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مستوطنة شافي شومرون المقامة شمال الضفة الغربية، في وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث إن فلسطينيين "قاموا بإطلاق نار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان".

من جهتها أصدرت مجموعة تدعى "عرين الأسود"ى بيانا مقتضبا عقب إعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته بعملية إطلاق نار قرب نابلس، ظهر اليوم.

وقالت "عرين الأسود" في بيانها: "لكم منا صدق الوعد ولكن نقول للمواطنين الكرام أحموا ظُهورنا والتزاموا بتعليمات العرين مُخيريين غير مُجبرين، نطلب من أهالينا في جبل النار أليقظة ألتامة نطلب من كافة مُقاتلي الفصائل الفلسطينية الاستنفار فلقد اقتربت المعركة ماهي إلا ساعات".